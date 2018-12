OM : Thauvin vaut 83ME, la science du mercato est-elle exacte ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Lorsque le mercato se profile, les dirigeants des clubs annoncent des prix qui font parfois tousser ou ricaner concernant la vente de leurs joueurs. C'est de bonne guerre et personne ne s'en étonne trop. Mais du côté de la Suisse, le très sérieux Centre International d'Etudes du Sport a mis au point un algorithme se basant sur des données avérées, à savoir l'âge, la durée de contrat restant, le poste et d'autres informations pour donner une valeur à l'ensemble des footballeurs.

Et si l'on regarde du côté de l'Olympique de Marseille, c'est Florian Thauvin qui est non seulement le joueur dont la valeur est la plus forte, mais a également le plus augmenté. En effet, le champion du monde de l'OM vaut désormais, selon le CIES, 83,7ME contre 62,4ME en début d'année. Même si on peut clairement douter qu'un club mette 83ME sur Florian Thauvin au prochain mercato, La Provence rappelle quand même que l'international tricolore du club phocéen sort d'une bonne année. « Il faut dire qu'en très peu de temps, "Flotov" a cumulé les bonnes performances, compilé les statistiques positives, disputé une finale de Ligue Europa et remporté une coupe du monde même si son temps de jeu a été relativement limité durant cette compétition », rappelle le quotidien régional. Il n'empêche que si le 1er janvier une formation arrive avec un chèque de 83ME pour Florian Thauvin, il n'est pas certain que Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt diront non à une vente. Et il sera dur de leur donner tort...