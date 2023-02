Prix Puskas : Payet privé d'un titre par un unijambiste, le net est sans pitié

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Dimitri Payet était en lice pour le prix du plus beau but de l'année 2022 après sa superbe réalisation contre le PAOK au Vélodrome en Coupe d'Europe. Mais le joueur de l'OM est reparti bredouille.

Au lendemain de la défaite de Marseille contre le PSG, Dimitri Payet et son épouse avaient fait le déplacement jusqu’à Paris ce lundi afin d’assister à la remisée des prix The Best organisée par la FIFA. Le joueur Réunionnais de l’OM était en course dans le prix Puskas récompensant le plus beau but de l’année 2022. Il est vrai que Dimitri Payet avait signé un chef-d’œuvre lors du quart de finale aller de Ligue Europa Conférence en mai dernier contre le PAOK au Vélodrome. Privé de trophée depuis le début de sa carrière professionnelle, et alors que cette dernière tire à sa fin, Dimitri Payet a été privé de ce trophée puisque le jury a donné ce prix au footballeur polonais amputé d’une jambe après un accident du travail, Marcin Olesky, lequel avait marqué un superbe ciseau contre Poznan.

Payet repart de Paris sans le prix Puskas

Marcin Oleksy wins the FIFA Puskas Award for this incredible goal... 👏#TheBest



📹 @AmpFutbolPolskapic.twitter.com/wwDYPgLmpW — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) February 27, 2023

Bien évidemment, admirateurs et détracteurs de Dimitri Payet se sont rués sur les réseaux sociaux pour évoquer cet échec. « Payet s’est fait racketter son seul trophée par un unijambiste », « Un mec avec 1 jambe a réussi à prendre le seul trophée possible de Payet », « Donc là, Payet vient de faire Marseille - Paris tout ça pour voir un unijambiste lui dérober le seul trophée qu'il aurait pu avoir dans sa carrière ??? », « Les toiles d’araignées vont rester dans l’armoire à trophée chez monsieur Payet », « Les amoureux du ballon rond n'oublieront jamais ce but de Dimitri Payet au Vélodrome face au Paok en Coupe d’Europe. Bravo au gagnant que tout le monde a déjà oublié », « Messi ou Mbappé aurait mis le but de Payet, ils auraient eu le prix Puskas. Je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez, ils savent », les avis se sont multipliés avec évidemment plus ou moins de bonne foi, même si au final le joueur marseillais peut encore gagner la Coupe de France avec l’Olympique de Marseille cette saison.