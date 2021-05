OM : Thauvin va se prendre un coup de pression au Mexique

Dans : OM.

Agé de 28 ans et champion du monde en titre, Florian Thauvin va quitter l’OM et la Ligue 1 pour le Mexique.

Un choix qui a beaucoup étonné, surtout qu'il quitte la Provence avec une image mitigée, mais que comprend parfaitement Denis Balbir. Il faut déjà réaliser que l’ailier marseillais est très loin de son meilleur niveau depuis sa grave blessure de la saison dernière. Malgré des statistiques correctes, il ne pèse plus sur les matchs, et les clubs européens s’en sont bien rendus compte, puisque seul Crystal Palace lui a fait une offre depuis qu’il est en fin de contrat. Ce premier constat effectué, le journaliste rappelle que le championnat mexicain, et notamment la formation des Tigres de Monterrey, jouent un football de qualité et que le niveau de jeu est loin d’être ridicule. Néanmoins, Florian Thauvin, qui avait vécu une première expérience catastrophique du côté de Newcastle au début de sa carrière, va sentir la pression du peuple et des attentes, après les énormes dépenses effectuées pour le faire venir. Il va devoir, comme André-Pierre Gignac, démontrer une envie, une efficacité et une régularité qui n’étaient plus au rendez-vous à l’OM.

« Maintenant je ne pense pas qu'il parte là-bas en pré-retraite. Il ne faut pas dénigrer le choix de rejoindre ce championnat. Le Mexique n'est pas un championnat de seconde zone. Il y a des destinations exotiques, simplement pour l'argent, beaucoup moins compétitives. Si les Mexicains ont fait de Gignac une idole, c'est d'abord du fait de ses performances. S'il veut s'imposer là-bas, contrairement à d'autres qui ont pris ce chemin (Kolodziejczak, Menez, Delort), il faudra qu'il fasse au moins aussi bien. Le championnat local est assez exigent, avec des supporters amoureux de foot et eux aussi exigeant. Florian Thauvin va devoir y justifier les chiffres de son contrat. Vous avez tous vu les chiffres : 5 M€ à la signature, 25 M€ sur cinq ans... », a livré le consultant de ButFC, pour qui il est évident que Florian Thauvin a fait une croix sur l’équipe de France en effectuant ce choix.