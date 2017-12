OM : Thauvin va devenir une légende de l'OM annonce un ancien

Dans : OM, Ligue 1.

La relation entre Florian Thauvin et l'Olympique de Marseille n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, malgré le désir plusieurs fois répété par le joueur de s'imposer sous le maillot du club phocéen. Mais depuis son retour suite au passage catastrophique à Newcastle, Florian Thauvin brille de mille feux à l'OM, au point même d'être revenu en équipe de France en toute logique. Du haut de ses 25 ans, Florian Thauvin a fait le ménage dans son entourage, et remis le football au coeur de ses préoccupations, ce qui lui a permis de franchir un palier.

Dans Le Parisien, Toifilou Maoulida évoque Florian Thauvin. Et pour l'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille, il est évident que celui qui a été désigné joueur du mois de novembre en Ligue 1 a tout pour inscrire son nom au Panthéon des footballeurs marseillais. « Ce n’est pas surprenant, il fait honneur à ce maillot. Il suffit de regarder les chiffres : il est l’un des joueurs les plus décisifs d’Europe en 2017. Flo est aujourd’hui un taulier de l’OM, il est indispensable. S’il veut faire une carrière à la Totti, c’est bien, mais l’important, c’est qu’il soit heureux où il joue. Quand on a la confiance de ses supporteurs, de ses dirigeants, il n’y a rien de mieux pour un joueur », explique celui qui est un ami de Florian Thauvin depuis qu’il l’a côtoyé au Sporting Club de Bastia.