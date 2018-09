OM : Thauvin tourne la page du Mondial, il ne pense qu'à l'OM !

Dans : OM, Ligue 1.

Après une dernière fête avec l'équipe de France, dimanche soir au Stade France, et un passage ce lundi à Ingré, sa ville d'origine où il a été reçu en héros, Florian Thauvin veut désormais tourner cette page glorieuse de sa carrière. Pour le joueur de l'Olympique de Marseille, il faut se remettre de tout cela afin de retrouver son meilleur niveau sous le maillot de l'OM. C'est le message que Florian Thauvin a clairement fait passer.

« C’est sûr qu’après la Coupe du monde, il y a un moment où on a besoin de décompresser. C’était beaucoup de pression, beaucoup de travail. On avait pour objectif commun d’aller au bout. Cela n’a pas été simple donc il y a obligatoirement besoin d’un peu de décompression après. Il y a un temps pour tout. Il faut décompresser puis se remettre au travail et c’est ce qu’on a fait. Maintenant, j’ai la tête à Marseille », a confié, sur RMC, Florian Thauvin, qui n'a toutefois pas manqué son début de saison avec l'Olympique de Marseille puisqu'il compte déjà 3 buts en 4 matches. De quoi augurer de belles choses pour l'international tricolore de l'OM.