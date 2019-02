OM : Thauvin, Saint-Maximin... Romain Canuti fait déjà son mercato

Dans : OM, Ligue 1, Mercato, OGCN.

Avec trois victoires consécutives, l’Olympique de Marseille s’est replacé dans la course au podium en Ligue 1.

En effet, les partenaires de Florian Thauvin peuvent encore y croire, malgré les six points de retard sur Lyon. Pour l’international français, cet objectif est d’autant plus important que s’il veut rester à Marseille, il faudra impérativement accrocher la Ligue des Champions. Car l’OM aura sans doute besoin de le vendre mais aussi car il a déjà publiquement affirmé qu’il souhaitait disputer la C1 l’an prochain. Sur le plateau du Talk Show du Phocéen, Romain Canuti a d’ores et déjà soufflé une idée aux dirigeants phocéens pour combler un éventuel départ de Florian Thauvin. Et l’idée risque de ne pas faire l’unanimité…

« Il était impossible pour l’OM de recruter Saint-Maximin l’été dernier car Nice ne lâche jamais ses joueurs après une seule année. Tous les joueurs passés par Nice font minimum deux ans. En revanche, Marseille aurait pu recruter Saint-Maximin il y a deux ans, quand il sortait de son prêt à Bastia. C’est à ce moment où il fallait le prendre, mais c’est Nice qui a fait une belle offre. Saint-Maximin, j’entends les critiques sur sa personnalité… Mais au final, ce sont les mêmes critiques qui étaient faites à l’encontre de Thauvin avant qu’il signe à Marseille, et qu’il murisse chez nous. Si tu vends Thauvin une somme extraordinaire cet été, je ne trouve pas ça idiot de prendre Saint-Maximin au mercato » a confié Romain Canuti, plutôt chaud à l’idée d’accueillir Saint-Maximin à Marseille l’été prochain. Malgré la mentalité parfois douteuse de ce dernier…