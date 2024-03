Le vestiaire de l’OM interdit à Gueye de partir libre

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En fin de contrat dans quelques semaines, Pape Gueye est de retour aux affaires à l’OM depuis la prise de fonctions de Jean-Louis Gasset. Un temps écarté, le Sénégalais a fait son retour et enchaîne les bonnes performances.

A peine arrivé à l’Olympique de Marseille pour sa mission commando de 100 jours, Jean-Louis Gasset a demandé à Pablo Longoria l’autorisation de réintégrer Pape Gueye. L’international sénégalais avait été écarté du groupe professionnel en raison de son refus de prolonger au-delà de juin 2024, date à laquelle son contrat arrive à échéance. Malgré quelques réticences, le board marseillais a donné son feu vert à Jean-Louis Gasset, lequel ne se prive pas pour utiliser Pape Gueye.

Bon on peut compter sur le soutien de Kondogbia 🇨🇫 pour la prolongation de Gueye 🇸🇳 ! 😅#TeamOM | #OMFCNA pic.twitter.com/hu96kfajNc — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) March 10, 2024

Dans un rôle de sentinelle, le Sénégalais alterne avec Geoffrey Kondogbia, ce qui permet de faire souffler l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid et d’éviter des blessures avec ce joueur très fort mais également très fragile. Contre Nantes dimanche soir au Vélodrome, Gueye était titulaire, comme face à Clermont une semaine plus tôt. Une nouvelle fois, le milieu défensif marseillais a livré une excellente prestation. De quoi nourrir de plus en plus de regrets à l’OM sur son départ en tant que joueur libre à la fin de la saison.

Gueye en fin de contrat en juin avec l'OM

Tous les espoirs ne sont peut-être pas encore envolés, d’autant que le vestiaire olympien s’y met pour convaincre Pape Gueye de rester. Sur son compte Instagram, Geoffrey Kondogbia a ordonné à son coéquipier de rester à Marseille cet été. « Prolonge Pape !! » a publié le milieu défensif centrafricain sous la dernière publication de Pape Gueye. Une publication qui n’a rien d’anodine car en interne, l’ancien capitaine du Havre est décrit comme un élément très positif et tourné vers le collectif. Pour ne rien gâcher, Pape Gueye a franchi un cap depuis son prêt au FC Séville en fin de saison dernière, ce qui en fait aujourd’hui un potentiel titulaire à l’Olympique de Marseille. Mais à ce jour, les offres de Pablo Longoria et de Mehdi Benatia n’ont pas convaincu les agents de Gueye, dont la cote ne cesse de grimper en Angleterre et qui pourrait donc partir pour zéro en juin prochain. Malgré le forcing de ses coéquipiers pour qu’il reste.