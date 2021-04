OM : Thauvin s'embrouille avec Alvaro, c'en est trop pour lui

Dans : OM.

Florian Thauvin est en train de perdre ses nerfs, et cela s’est vu cette semaine à l’entrainement.

L’international français ne parvient pas à influer sur la saison de l’OM, en dépit de statistiques correctes à ce niveau. Mais cela fait bien longtemps que l’ailier n’a pas pesé sur une rencontre de Ligue 1 et porté son équipe sur ses épaules, sans même évoquer son passage à vide en Ligue des Champions. En fin de contrat, Florian Thauvin bénéficie officiellement du soutien de son nouvel entraineur Jorge Sampaoli, qui a émis en conférence de presse le désir de conserver un joueur de ce niveau dans son effectif la saison prochaine. Mais financièrement, le puzzle est quasiment impossible à résoudre pour Pablo Longoria, qui ne se voit pas conserver les émoluments d’un joueur qui se sent plutôt partir à l’étranger, et qui a même du mal à trouver sa place dans le 11 de départ. En effet, son entraineur l’a régulièrement replacé dans l’axe ces derniers temps, sans réellement convaincre l’intéressé, qui ne cache plus son agacement.

La preuve selon L’Equipe, avec cette embrouille avec un autre sanguin, Alvaro Gonzalez, ce mardi à l’entrainement. Le quotidien sportif explique ainsi qu’un exercice mal compris par Thauvin a provoqué une vive embrouille avec le défenseur espagnol, et que Sampaoli et plusieurs coéquipiers ont du séparer les deux hommes pour éviter que ça n’aille trop loin. Un évènement loin d’être anodin alors que le champion du monde 2018 se pose des questions sur son avenir. Libre de discuter avec les clubs de son choix depuis le 1er janvier, « Flotov » ne croule pas sous les offres malgré les appels du pied de son agent en Italie et en Espagne et a repris des discussions avec l’OM. Lui qui était en position de force avec sa fin de contrat, se retrouve à hésiter à faire des concessions pour rester à Marseille, ou bien prendre à nouveau son envol alors qu’il ne fait pas rêver les cadors européens. A cette hésitation s’ajoute le fait qu’il ne parvient pas toujours à s’entendre avec quelques membres influents de l’équipe, comme Dimitri Payet. Sans oublier le fait qu’il est bien parti pour voir l’Euro 2021 lui filer sous le nez en raison de son niveau de ces derniers mois. Une situation que Thauvin a visiblement beaucoup de mal à supporter.