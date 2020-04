OM : Thauvin reste, Eyraud va faire la grimace

Dans : OM.

Longtemps blessé cette saison et en fin de contrat dans un an, Florian Thauvin ne quittera pas l’OM cet été au mercato.

C’est le joueur lui-même qui a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux. Pour l’international tricolore, il est tout simplement inenvisageable de quitter l’Olympique de Marseille après une saison quasiment blanche, et alors que le club phocéen est en passe de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Sportivement, il s’agit assurément d’une bonne nouvelle pour l’OM qui devrait pouvoir compter, la saison prochaine, sur son trio composé de Payet, Thauvin et Benedetto en attaque. Toutefois, la situation n’est pas aussi rose économiquement puisque le champion du monde 2018 est en fin de contrat dans un an et que les finances de l’OM ne permettent pas de prolonger le bail de Thauvin, tout du moins pas pour l’instant.

Un départ de l’ancien Bastiais libre de tout contrat dans un an n’est pas à exclure. Ce qui ne va évidemment pas faire les affaires de Jacques-Henri Eyraud selon le journaliste de La Chaîne L’Equipe, Bertrand Latour. « Thauvin annonce qu’il reste à l’OM. Tellement logique, à un an de la fin de son contrat, et après une saison blanche en attendant de retrouver la LDC. Et tant pis pour la trésorerie de JH Eyraud » a publié le journaliste, pour qui Jacques-Henri Eyraud pourrait bien payer sa mauvaise gestion du cas Florian Thauvin dans les prochains mois. Car cela fait maintenant plusieurs semaines que la situation contractuelle du meilleur buteur de l’OM lors des deux dernières saisons interpelle les observateurs. Reste maintenant à voir si le président phocéen fera l’effort économique de prolonger l’un des joueurs les mieux rémunérés de l’effectif malgré le déficit déjà très important du club. Cela pourrait au moins permettre à Marseille de réaliser un gros transfert dans un an mais la stratégie est bien évidemment risquée.