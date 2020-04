OM : Quitter Marseille ? La réponse brutale signée Thauvin !

Dans : OM.

Florian Thauvin par-ici, Florian Thauvin par-là, le joueur de l'Olympique de Marseille a clairement fait savoir où était son avenir la saison prochaine.

A un an de la fin de son contrat avec l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin est un sujet de préoccupation pour Jacques-Henri Eyraud. Car le président de l’OM sait bien que pour prolonger le champion du monde il ne pourra pas lui faire une offre au rabais, et en même temps le dirigeant marseillais est également conscient que les finances phocéennes l’obligent à être d’une prudence absolue, ticket pour la Ligue des champions ou pas. Alors, au moment où des rumeurs évoquent un probable départ de Florian Thauvin, dont la valeur financière a fondu comme neige au soleil après une saison durant laquelle il a été totalement absent ou presque, le joueur de l’Olympique de Marseille a profité des réseaux sociaux pour mettre les choses au point.

Florian Thauvin refuse totalement d’envisager un départ de l’OM, et il n’a pas tourné autour du pot pour le dire à l’humoriste Malik Bentalha lors d’un live sur Instagram. « Je te le dis, je reste, comme ça le débat il est clos parce que je vois des trucs passer tous les jours. Pourquoi tu veux que je m'en aille ? Frérot, je ne vais pas te faire la chanson, tu sais très bien ce que représente le club pour moi. Moi ici je suis bien, en plus j'ai perdu une saison. Je vais partir au moment où on va jouer la ligue des Champions alors que ça fait des années que je me bats pour ça. En plus je sors d'une longue blessure, alors pourquoi tu veux que je parte ? », a expliqué Florian Thauvin. Reste à savoir s’il acceptera de faire un effort financier pour cela, ou si l’OM prendra finalement le risque d’aller au bout du contrat et de voir partir libre Florian Thauvin dans un an. On le saura au prochain live, ou pas.