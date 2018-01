OM : Thauvin pour 67ME au mercato, ce n'est pas un scandale

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

En début de semaine, l'Observatoire du Football rendait public son traditionnel classement des valeurs estimées pour les différents joueurs des cinq grands championnats européens.

Plusieurs joueurs de Ligue 1 trustent les premières places de ce classement, notamment Neymar et Kylian Mbappé. Mais outre les stars du PSG, certains attaquants des autres formations de Ligue 1 étaient bien placés. Par exemple, Florian Thauvin est le joueur le mieux coté de l’Olympique de Marseille puisqu’il vaudrait désormais 67ME. Exagéré ? Absolument pas selon un agent français interrogé par Le Phocéen.

Deux arguments implacables pour justifier sa valeur marchande

« Il y a deux choses qui font que Florian est aujourd'hui un joueur très regardé. Déjà, il est performant à l'OM qui est un club à forte visibilité et qui, de plus, tourne bien en ce moment. Mais, ce qui fait faire un bond à sa valeur, c'est surtout son nouveau statut d'international » explique l’un des agents les plus influents du marché européen avant de sous-entendre que l’ailier droit de l’OM pourrait valoir encore plus cher dans les prochains mois.

« La valeur dépend d'abord des clubs qu'il y a en face. S'il s'agit du Barça ou du Celta Vigo, ce n'est pas la même chose. Mais, au vu de son âge, de ses performances et, encore une fois, de son statut d'international, ces 67 millions représentent presque le droit d'entrée. Disons qu'il se situe dans cette zone-là. Si le Bayern, qui doit remplacer Robben et Ribéry, s'y intéresse, alors on peut évoquer ces chiffres ». Reste que le joueur, revalorisé en 2017, n’est pas à vendre. Mais cet été, Jacques-Henri Eyraud aura du pain sur la planche pour garder son meilleur joueur, notamment convoité par le Bayern Munich et les grosses écuries italiennes.