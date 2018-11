OM : Thauvin pense à partir au mercato, trois clubs se proposent

Dans : OM, Mercato, Serie A, Foot Europeen.

D'après les dernières rumeurs du mercato, Florian Thauvin dispose de trois premières pistes pour quitter l'Olympique de Marseille.

« Aujourd’hui, il est clair que pour ma progression, je dois jouer la Ligue des Champions. Je ne pourrai pas repartir sur une autre saison sans la jouer. Et je suis très honnête avec ça à l'OM ». Il y a quelques jours, Florian Thauvin lâchait cette petite bombe médiatique dans les colonnes de Onze Mondial. L'été prochain, si le club phocéen échoue une nouvelle fois dans sa quête de C1, le champion du monde fera donc ses valises pour un top club européen. Sous contrat jusqu'en 2021 avec l'OM, l'ailier de 25 ans sait ce qu'il veut. Et pour atteindre son objectif, Flotov dispose déjà de plusieurs choix à travers l'Europe, et notamment en Italie.

Selon Calcio Mercato, la Roma, qui avait déjà tenté le coup l'été dernier, Naples et le Milan AC s'intéressent effectivement de près à lui. Un peu pour cet hiver, mais plutôt pour l'inter-saison prochaine, vu que Marseille ne souhaite pas voir partir son leader offensif en cours d'année. Sauf que si l'OM venait à ne pas se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, ce qui est possible à la vue des derniers résultats marseillais, le club qui voudra l'international français va devoir sortir un très gros chèque d'au moins 50 millions d'euros. Une somme très élevée pour un joueur qui répond présent dans le marasme ambiant de l'OM, avec huit buts et trois passes en 13 matchs depuis le début de la saison. Mais le mercato est ainsi désormais.