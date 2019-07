OM : Thauvin out sur blessure plusieurs semaines ?

Dans : OM, Ligue 1.

Outre une cuisante défaite dimanche, l'Olympique de Marseille est revenu d'Ecosse avec un joueur blessé et non des moindres, Florian Thauvin. Sorti en cours de match en se plaignant de la cheville lors de la défaite de l'OM face aux Rangers, le champion du monde de l'OM souffre d'une très grosse entorse. Et selon L'Equipe, cette blessure va priver Florian Thauvin du voyage jusqu'aux Etats-Unis où Marseille participera à l'EA Ligue 1 Games dans le cadre de sa préparation estivale.

Ce forfait pour ce déplacement marseillais à Washington ne suffira pas pour totalement soigner l'international tricolore, lequel pourrait également être forfait plusieurs semaines avec l'Olympique de Marseille, ratant la totalité de cette phase de préparation et peut-être même le début de la saison 2019-2020. Le coup est d'autant plus dur pour Florian Thauvin et l'OM alors que le mercato bat son plein, et que Thauvin était un des joueurs les plus convoités au sein de l'effectif marseillais.