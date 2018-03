OM : Thauvin ne mérite pas mieux que l'OM, ce recruteur se lâche

Dans : OM, Ligue 1, Premier League, Mercato.

Interrogé sur la capacité qu'a Florian Thauvin pour aller voir plus haut dans un très grand club européen, Guy Hillion, recruteur à Chelsea, estime que l'attaquant marseillais est à sa place à l'OM.

Auteur d'une très grande saison sous le maillot de l'Olympique de Marseille, vu qu'il a déjà marqué 15 buts et délivré 10 passes décisives en 27 matchs de Ligue 1, Florian Thauvin n'en finit plus d'impressionner. Dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, l'attaquant de 25 ans est aujourd'hui estimé à 60 millions d'euros. Mais est-ce qu'un top club européen est prêt à dépenser une telle somme pour un joueur qui a déjà essuyé un premier échec en Premier League, du côté de Newcastle entre 2015 et 2017 ? Guy Hillion pense que non, car pour le recruteur de Chelsea, l'international tricolore évolue déjà dans un club à son niveau à Marseille.

« Thauvin, il est déjà dans un très grand club français. Est-il capable d’aller au-dessus ? Non. Je ne le vois pas revenir en Angleterre parce que ça a été un échec. Après, est-il capable de s’imposer dans un autre pays ? Je ne suis pas sûr. Moi, je le vois faire un parcours à la Carrasco (Monaco, Atletico Madrid puis Chine). Il est dans ce registre-là. Je lui conseillerais de rester à Marseille », a lancé Hilion dans les colonnes de Presse Ocean. Une déclaration qui fait le bonheur de la direction sportive de l'OM, qui compte encore sur Thauvin pour faire grandir son Champions Project, mais qui peut aussi faire des malheureux, puisque Marseille ne cracherait pas sur un très gros transfert de Thauvin dans les mois à venir.