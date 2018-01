OM : Thauvin ne mérite pas l’EdF ni un cador lâche Djellit

Dans : OM, Equipe de France.

Buteur à Caen (0-2) vendredi en championnat, Florian Thauvin est inarrêtable en ce moment avec l’Olympique de Marseille.

Les statistiques le confirment puisque l’ailier marseillais compte désormais 10 buts et 9 passes décisives en Ligue 1 cette saison. Ce qui fait de lui l’un des joueurs les plus décisifs en Europe ! Pourtant, l’international français (2 sélections) n’a pas encore convaincu certains observateurs à l’image de Nabil Djellit, qui estime que Thauvin n’a pas sa place en équipe de France ni chez un cador européen.

« Un top player ? Je ne pense pas, non. Je ne vois pas de marge de progression importante chez lui, a expliqué le journaliste sur la chaîne L’Equipe. Cela dépendra de qui il sera entouré s'il change de club. Il peut encore progresser, et il va progresser dans beaucoup de choses. C'est un joueur de rupture, de percussion, il a une "spéciale" comme on dit dans le football. Quand ça marche, ça marche. Mais quand ça ne marche pas... »

Fekir meilleur que Thauvin ?

« Si l'on compare aux joueurs de l'équipe de France, je ne le vois pas au-dessus de Dembélé ni de Fekir, a ajouté notre confrère. C'est un très bon joueur à Marseille. Mais dans un top club, je ne suis pas sûr qu'il serait titulaire. » En tout cas, Thauvin l’a répété après la victoire en Normandie, il n’a aucune intention de quitter l’OM. Quant à la sélection, le Marseillais faisait bien partie des dernières listes du sélectionneur Didier Deschamps.