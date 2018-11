OM : Thauvin menace de partir, ça amuse Garcia

Dans : OM, Mercato.

Principal atout offensif de l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin a fait paniquer les supporters dans sa dernière sortie médiatique.

Au cours d’une interview pour Onze Mondial, l’international français a clairement laissé entendre qu’il partirait si le club phocéen n’atteignait pas la Ligue des Champions la saison prochaine. Certes, son départ permettrait de récupérer un énorme chèque. Mais l’OM aurait du mal à trouver un successeur de son niveau sur le marché des transferts. Pourtant, cette déclaration n’a pas l’air d’inquiéter Rudi Garcia. Au contraire, l’entraîneur olympien a évoqué le sujet avec sérénité.

« Il a bien raison. On veut tous jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, on va tout faire pour finir dans les trois premiers pour espérer la jouer, a réagi l’ancien coach de la Roma, avec un petit sourire. Une crainte de le voir partir ? J'ai zéro pour cent de crainte. C'est clair comme réponse ça, non ? » Garcia serait-il confiant quant à la suite de la saison ? Ou a-t-il grillé une manœuvre d’un joueur déterminé à obtenir une revalorisation salariale ?