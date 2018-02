OM : Thauvin meilleur joueur français de L1 ? Garcia refuse de le dire

Dans : OM, Ligue 1.

Florian Thauvin a encore une fois été éblouissant vendredi soir lors du spectaculaire match entre l'OM et Metz. Avec son triplé face aux Lorrains, l'international tricolore a porté ses statistiques à 13 buts marqués, mais également 10 passes décisives, ce qui est un score déjà colossal à ce stade de la saison. Interrogé sur les performances actuelles de Florian Thauvin, et sur le fait qu'il est probablement actuellement le meilleur joueur français de Ligue 1, Rudi Garcia a mis la pédale douce. Non pas que l'entraîneur de l'Olympique de Marseille doute des qualités de son joueur, mais il veut surtout éviter que Thauvin se laisse un poil aller devant cette unanimité qui se fait autour de lui.

« Florian prend du plaisir, il est enthousiaste, il faut simplement qu’il continue. Les louanges affaiblissent les hommes et je ne veux pas qu’il soit affaibli. Le chemin reste très long pour lui dans la perspective du Mondial et pour l’OM », a très clairement prévenu Rudi Garcia, conscient du danger qui rode lorsque tout va très bien. Alors, Florian Thauvin attendra la fin de saison pour savoir tout le bien que le technicien marseillais pense de lui, car on voit mal Rudi Garcia reprocher quoi que ce soit à son joueur.