OM : Thauvin lâche une bombe sur son avenir à Marseille !

Dans : OM, Mercato.

Joueur majeur de l’Olympique de Marseille cette saison, Florian Thauvin vient de réaliser le meilleur exercice de sa carrière, et en est récompensé avec une présence en Russie en compagnie des Bleus.

Jusqu’à présent, les questions sur son avenir ne sont pas allées bien loin, tant l’ailier a affirmé très tôt qu’il comptait poursuivre sa carrière sur le Vieux Port. Même son de cloche chez ses dirigeants, prêts à repousser des sommes folles. Mais entre l’échec en finale de la Ligue Europa, la déconvenue de la quatrième place, et les courtisans qui frappent à la porte, l’ancien bastiais pourrait bien changer d’avis. Dans un entretien à Eurosport, « Flotov » a tout de même reconnu qu’il se poserait la question de son avenir après le Mondial.

« Je suis bien à l’OM. Après on ne va pas se mentir, ne pas jouer la Ligue des Champions est forcément problématique. On verra ce qui se passera après la Coupe du monde. Je ne suis pas pressé de partir. Je le dis et le répète, je suis bien à l’OM. Il y a un nouveau projet qui est en marche. Je ne m’interdis rien. Après, je suis déçu de ne pas disputer la Ligue des Champions la saison prochaine », a bien fait comprendre un Florian Thauvin qui ne s’interdit rien pour le mois de juillet, ce qui est tout de même un changement dans sa position initiale sur son avenir.