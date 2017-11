OM : Thauvin est indispensable, les chiffres le prouvent

Dans : OM, Ligue 1.

Cet après-midi, l’OM a écrasé Caen au Stade Vélodrome (5-0). Il faut dire que l’équipe de Rudi Garcia était emmenée par un Florian Thauvin des grands soirs. Auteur de deux buts et d’une passe décisive, le natif d’Orléans a soigné ses statistiques en confirmant qu’il était bel et bien indispensable à l’OM.

Surtout, les chiffres prouvent qu’il est un joueur d’une efficacité redoutable en championnat. En effet, Opta Jean indique que l’ancien ailier droit de Bastia est impliqué sur 25 buts en Ligue 1 sur l’année civile 2017 (15 buts et 10 passes décisives). Un total impressionnant, puisque c’est plus que tout autre joueur français évoluant dans les cinq championnats majeurs. Une forme internationale pour celui qui a de nouveau été convoqué par Didier Deschamps pour France-Pays de Galles et Allemagne-France.