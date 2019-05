OM : Thauvin déprime, Dugarry l'envoie d'urgence en Italie

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Auteur d’une deuxième partie de saison poussive, Florian Thauvin a finalement terminé le championnat avec 16 buts au compteur. Un total honorable pour un ailier, mais loin des standards habituels de l’international français, lequel a parfois semblé manquer de motivation en cette fin de saison. Un signe qui ne trompe pas selon Christophe Dugarry, qui a estimé sur l’antenne de RMC qu’il serait peut-être bénéfique pour Florian Thauvin de relancer sa carrière à l’étranger. Pour l’ancien attaquant du Milan AC, une pige en Italie ferait le plus grand bien au natif d’Orléans, notamment pour progresser dans la hiérarchie des attaquants en Equipe de France.

« Je pense qu'il faut qu'il parte dans un club où il y aura une certaine exigence. Pourquoi pas l'Italie ? A mon époque, beaucoup de joueurs français y sont partis pour acquérir cette culture de la gagne au quotidien, cette intransigeance pour travailler énormément. Je pense que ce garçon est capable de le faire. Il a envie de bosser, d'être un jour titulaire en Equipe de France et je lui souhaite. Il faut qu'il passe un palier. Je pense que Florian Thauvin a fait le tour. Le jour où tu n'as plus envie d'être le meilleur, tu ne deviens pas bon. Il faut qu'il se mette cette exigence. Il en a besoin pour franchir ce palier » a expliqué Christophe Dugarry, persuadé que Florian Thauvin a tout à gagner en quittant Marseille pour l’étranger. Reste à voir si le principal intéressé aura la même vision des choses, à un an de l’Euro et alors qu’il figure systématiquement dans le groupe des Bleus depuis le Mondial.