OM : Coup de théâtre, l'OM doublé par West Ham pour Balotelli !

Plus tôt ce mardi, La Provence affirmait que Mario Balotelli devait se rendre au centre d’entraînement de l’Olympique de Marseille pour boucler son arrivée chez l’actuel 7e de Ligue 1. Les négociations semblaient avancer dans le bon sens, Jacques-Henri Eyraud ayant renoué le contact avec Mino Raiola lundi soir. Mais tout pourrait finalement capoter, comme cet été. En effet, la Gazzetta dello Sport affirme que West Ham s’est invité à la dernière minute dans ce dossier. Et les Hammers seraient tout simplement en passe de doubler Marseille.

Récemment arrivé au club, Samir Nasri serait directement impliqué dans les négociations, l’international français ayant la volonté de convaincre son ancien partenaire de Manchester City de le rejoindre. Même chose pour Manuel Pellegrini, l’ancien coach de City et désormais à la tête de West Ham. Reste désormais à voir si ces informations vont se confirmer, ou s’il s’agit d’un ultime coup de pression signé Mino Raiola. Ce qui ne serait, finalement, pas plus étonnant que cela. Jusqu’au bout, le dossier Mario Balotelli aura en tout cas été riche en rebondissements. Et ce n’est pas fini…