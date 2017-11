OM : Thauvin carbure à Marseille, mais cela ne lui suffit pas

Dans : OM, Ligue 1.

Malgré un début de saison plutôt correct sous le maillot de l'Olympique de Marseille, Florian Thauvin estime qu'il peut faire encore bien mieux.

En onze journées de Ligue 1, Florian Thauvin a déjà marqué trois buts et délivré quatre passes décisives. Une jolie performance pour un ailier, surtout qu'il a notamment été très bon lors du Classique contre le Paris Saint-Germain en octobre (2-2). Et malgré le fait qu'il soit le joueur le plus décisif d'un OM actuellement classé quatrième, l'attaquant de 24 ans n'est pas pleinement satisfait de son début de saison, surtout qu'il sort d'une année fantastique avec 15 réalisations en championnat.

« J'ai fait une super saison l'an dernier. Après concernant ce début de saison, je peux faire mieux, notamment dans le jeu. Je suis assez décisif pour l'équipe, c'est quelque chose d'important. Je suis assez satisfait de mon début de saison même si je peux faire encore mieux », a avoué, en conférence de presse, Thauvin, qui espère donc peser davantage sur le jeu marseillais à l'avenir. À lui de passer des paroles aux actes dès ce dimanche après-midi contre Caen...