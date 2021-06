OM : Thauvin aurait fui l’Europe à cause d’un souci physique !

Dans : OM.

Arrivé à la fin de son contrat à l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin a surpris tout le monde en choisissant les Tigres de Monterrey au Mexique. Mais à en croire Rodrigo Faez, un journaliste espagnol d’ESPN, l’ailier français aurait fui l’Europe en raison de l’état de ses chevilles.

Plus d’un mois après l’annonce de sa signature chez les Tigres de Monterrey, beaucoup se demandent encore comment le Français Florian Thauvin (28 ans) a pu atterrir au Mexique. Certes, la perspective de découvrir un nouvel environnement et surtout de percevoir un gros salaire a pu peser dans son choix. Mais comment expliquer qu’un ailier de son calibre, qui plus est en fin de contrat, n’ait pas reçu d’offre intéressante de la part d’un club ambitieux en Europe ? La réponse a peut-être été donnée par Rodrigo Faez. En effet, le journaliste d’ESPN affirme que le joueur sur le point de quitter l’Olympique de Marseille souffre toujours des chevilles. A tel point que Florian Thauvin n’aurait pas pu passer le stade de la visite médicale en Europe.

Un cador de Liga refroidi pour Thauvin

« Si Thauvin va au Mexique, c'est parce qu'ici (en Europe, ndlr), il aura des problèmes dans les visites médicales à cause de l'état de ses chevilles, a révélé le journaliste espagnol. Et il y a plus encore. Une équipe espagnole du top 5 historique de la Liga a essayé de le recruter à un moment. Mais on leur a conseillé de ne pas le faire signer. Et ils ne l'ont pas pris parce qu'ils n'étaient pas sûrs de l'état de ses chevilles. » A priori, le club mystère n’est ni le Real Madrid, ni le FC Barcelone... Mais si le spécialiste d’ESPN dit vrai, la carrière du champion du monde aurait pu prendre une autre direction avec une meilleure condition physique.