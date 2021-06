EdF : Thauvin rêve de retrouver la Dream Team des Bleus

Dans : Equipe de France.

Accueilli comme une star au Mexique, Florian Thauvin a déjà annoncé de grandes ambitions à la presse et aux supporters locaux. L’ailier des Tigres a notamment pour objectif de retrouver l’équipe de France malgré la rude concurrence dans le secteur offensif.

Les images n’ont pas pu vous échapper. Pour son arrivée sur le sol mexicain, Florian Thauvin a été accueilli comme une véritable star. « Les gens sont très gentils, a remarqué la recrue des Tigres, avant de lancer une pique. Parfois en France les supporters ne le sont pas, c'est difficile pour moi de le dire parce que je suis Français. » Les fans de l’Olympique de Marseille peuvent se sentir visés. L’ancien Olympien n’a pas oublié la pression ni le contexte marseillais qui, selon lui, vont représenter des atouts pour sa nouvelle aventure.

Thauvin compte sur Gignac

« Je suis prêt pour l'exigence, en France et à Marseille il y a beaucoup de pression, c'est le club français avec le plus de pression, j'ai l'expérience et la maturité pour ça », a rappelé le nouveau coéquipier d’André-Pierre Gignac, qui compte sur son compatriote pour bien s’intégrer. Mieux, le joueur passé par Bastia espère suivre la même trajectoire rêvée d’APG. « Je vais essayer de faire les mêmes choses que Gignac a faites ici, c'est déjà une légende au Mexique, a évidemment constaté Florian Thauvin. Gignac va m'aider, il me donnera des conseils pour m'adapter rapidement. » En ce qui concerne la langue, aucun souci, la recrue a pu s’exprimer en conférence de presse en espagnol.

Mais pour vraiment conquérir les fans locaux, il lui faudra briller lors du derby contre Monterrey. « Gignac m'a beaucoup parlé de ce Clasico, a-t-il confié. J'ai hâte de voir comment on le vit, je vais donner le maximum pour que les supporters soient fiers de moi. » Et pour que le sélectionneur Didier Deschamps garde un œil sur lui. « J'ai l'objectif de revenir en équipe de France, c'est très difficile, parce qu'il y a maintenant les meilleurs joueurs du monde dans la sélection, mais je pense que je peux le faire », a estimé Florian Thauvin, qui se souvient probablement qu’André-Pierre Gignac avait disputé l’Euro 2016 en tant que joueur des Tigres.