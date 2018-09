OM : Thauvin a déréglé la VAR, Dugarry demande d'arrêter les frais

Dans : OM, Ligue 1.

Après la victoire de l'Olmpique de Marseille contre Strasbourg (3-2), Christophe Dugarry n'a pas hésité à dézinguer l'utilisation de la VAR.

« Même les Marseillais ont été surpris du penalty. Je veux que l’arbitre vienne voir la vidéo, que ce ne soit pas quelqu’un qui est à l’extérieur du stade qui décide d’un penalty ». Mercredi soir après la défaite de Strasbourg à Marseille, Thierry Laurey tombait violemment sur l'arbitrage de François Letexier, coupable, selon l'entraîneur alsacien, d'avoir faussé la partie en accordant un penalty généreux à l'OM pour une petite faute de Grimm sur Thauvin, qui allait permettre à Payet d'égaliser à 1-1. Un fait de jeu parmi d'autres dans cette victoire à l'arraché de l'OM qui met Christophe Dugarry hors de lui, pour qui la VAR n'a déjà plus rien à faire en Ligue 1.

« Sur le coup, l’arbitre s’est trompé. Mais avec la vidéo, au lieu d’un qui se trompe, il y en a quatre, puisque personne ne lui dit qu’il a fait une erreur. C’est tellement évident qu’il n’y a pas penalty... Arrêtons avec le mot contact, il faut que le contact fasse tomber le joueur pour siffler penalty, autrement on ne peut plus défendre… Il n’y a pas de bon réglage à faire, arrêtons avec le VAR, au moins sur les penalties… Le VAR ne réglera jamais tous les problèmes, jamais », a lancé, sur RMC, Duga, qui estime donc que les arbitres prennent de plus en plus de mauvaises décisions, et que la vidéo ne les aide pas vraiment.