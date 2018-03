OM : Tapis rouge au mercato pour cet attaquant en forme ?

Dans : OM, Mercato, Rennes.

Attaquant venu aider Rennes en prêt en début de saison, Wahbi Khazri ne doit pas du tout regretter son choix.

Le Tunisien est tout d’abord l’un des maillons forts du club breton, et il voit en plus son équipe de Sunderland descendre dans les bas fonds de la D2 anglaise. Sa polyvalence, son art du dribble et son sens du but ont fait bien des misères à ses adversaires, et notamment à Marseille. Le club phocéen s’est d’ailleurs mis dans la liste des clubs intéressés par sa venue l’été prochain. Sunderland sera vendeur étant donné ses difficultés actuelles, et un prix même modique de moins de 5 ME a été annoncé. De quoi attirer du beau monde, et surtout provoquer cette sortie de Sabri Lamouchi ce jeudi en conférence de presse. Pour l’entraineur rennais, il ne faut pas se faire d’illusions et l’ancien bordelais et bastiais sera difficile à conserver, malgré la volonté des dirigeants.

« Très honnêtement, je pense que ce sera très compliqué. Wahbi fait une saison remarquable, peut-être la meilleure jamais réalisée pour lui en L1, je souhaite qu'elle ne se termine pas là, je souhaite qu'il marque encore de nombreux buts, des buts importants pour le Stade Rennais, pour lui mais surtout pour nous, ce qui voudra dire qu'on sera mêlé à la course jusqu'au bout et qu'il va nous emmener jusqu'au bout, nous permettre à nous et aux supporters d'y croire jusqu'à la dernière journée. Si Rennes arrive à le garder, ce sera extraordinaire, mais avec la saison qu'il fait, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait réellement envie d'aller toucher les tops clubs car il en a les possibilités. Pour nous, oui, on ne peut jamais dire jamais, il peut y avoir une possibilité, mais nous ne sommes sans doute pas les seuls à y penser, il pourrait avoir énormément de choix en fin de saison », a prévenu l’ancien international français, persuadé que cela va se jouer assez haut pour récupérer le Tunisien cet été. Surtout si ce dernier venait à disputer une belle Coupe du monde, en plus de sa saison à déjà plus de 10 buts avec Rennes. Une opportunité à réellement saisir pour l'OM ?