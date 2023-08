OM ‍: Surprise, Naples débarque avec 20 ME pour Guendouzi

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Face à la prudence de la Lazio dans ce dossier, l'Olympique de Marseille voit Naples arriver subitement pour le transfert de Matteo Guendouzi, avec le prix juste proposé par le champion d'Italie.

Considéré comme l’un des joueurs à forte valeur marchande de l’OM depuis plus d’un an, Matteo Guendouzi se rapproche chaque jour d’un départ. Mais l’époque où la Premier League et notamment Aston Villa envisageait de mettre 40 ME pour le faire venir est loin. Désormais, Pablo Longoria espère récupérer 20 ME, ce qui n’est pas énorme pour un international français dans la fleur de l’âge, et qui malgré son raté face au Panathinaïkos, n’est pas souvent passé au travers de ses matchs sous le maillot olympien. Jusqu’à présent, la Lazio Rome était le club le plus intéressé, avec même un accord trouvé dans la nuit de jeudi à vendredi entre l’entourage du milieu de terrain et le club italien. Mais entre les deux clubs, les négociations sont toujours délicates, et le prix de 20 ME est loin d’être atteint à l’heure actuelle.

Guendouzi à Naples, l'OM sera d'accord

Cela risque de changer puisque Naples est entré dans la danse, affirme le média italien CalcioDangolo. Le champion d’Italie en titre rêve d’ajouter un milieu de terrain dans l’effectif de Rudi Garcia, qui est favorable à une telle arrivée. Le Napoli espérait faire venir Gabriel Vega, mais ce dernier va rejoindre l’Arabie Saoudite, faisant faux bon à tous ses courtisans européens. Et pour arriver à ses fins, Naples ne compte pas rechigner et poser les 20 ME demandés sur la table pour mettre un terme au débat. Tout le monde pourrait y être gagnant, sauf la Lazio. Mais nul doute que dans l’atmosphère volcanique du San Paolo, Matteo Guendouzi devrait y trouver son compte, alors que Marseille récupérerait la somme envisagée pour une telle vente. Autant dire que, si ces informations venaient à être confirmées, cela pourrait aller très vite, alors que Guendouzi pourrait ne pas être inclus dans le groupe de l’OM pour le match de ce week-end face à Brest.