OM : Sturridge à Marseille, les dernières révélations

Dans : OM.

Lors de ce mercato d’hiver, l’Olympique de Marseille sera à l'affût de la moindre opportunité, même si le club phocéen n’a pas vraiment de budget pour recruter.

Qu’importe au final, puisque la direction marseillaise, menée par Andoni Zubizarreta et Jacques-Henri Eyraud, fera avec les moyens du bord. Sans vente, et sachant que la masse salariale est déjà bien remplie, l’OM ne pourra acheter personne. Par contre, en cas de départs de joueurs comme Kevin Strootman ou Valère Germain, l’équipe d’André Villas-Boas pourra bouger. Mais sur quel poste en particulier ? Si le couloir gauche de la défense est dans le besoin, les dernières rumeurs font plutôt état d’une volonté de renforcer l’attaque. Bien seul en pointe, Darío Benedetto pourrait donc voir un concurrent débarquer en janvier.

Depuis quelques jours, Daniel Sturridge est annoncé dans le viseur de l’OM. Sauf que les choses se sont compliquées dans ce dossier pour Marseille. Selon Mail Online, Aston Villa est en train de bousculer le deuxième de L1. En quête d’un nouvel avant-centre, suite à la grave blessure à la cheville de Wesley Moraes, le dix-septième de Premier League souhaite donc recruter l’international britannique. Parti de Liverpool l’été dernier, le buteur de 30 ans serait prêt à revenir en Angleterre après six mois compliqués à Trabzonspor (7 buts et 4 passes en 13 matchs). Autant dire que l’OM risque de voir un club aux moyens financiers plus costauds lui passer devant très rapidement, si tant est que les Marseillais étaient réellement présents dans ce dossier.