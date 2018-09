OM : Strootman surpayé par l'OM ? Une légende le dénonce

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Renfort vedette de l'Olympique de Marseille lors du récent mercato, au point même de faire oublier l'épisode Mario Balotelli, Kevin Strootman a coûté 25ME plus 3ME de bonus au club phocéen. Aux Pays-Bas, ce transfert et surtout le prix payé par l'OM ont un peu étonné. C'est notamment le cas de Johnny Rep, le légendaire attaquant néerlandais, ancien de Bastia et de l'ASSE, double finaliste du Mondial et double vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions avec l'Ajax. Pour ce dernier, si Kevin Strootman est un bon soldat, il n'a pas du tout acquis le statut de grand joueur.

« Pour le moment, sa notoriété n'a rien a voir avec un Van Bommel, par exemple. Ce n'est pas une star chez nous. Ce n'est pas un mauvais joueur, mais depuis son retour en sélection, il y a deux ans, il n'est pas bon. II a d'ailleurs été sorti des la mi-temps face au Pérou jeudi. C’est pourquoi, et même si ça reste un gagneur sur le terrain, il me semble que Marseille a payé beaucoup d'argent pour un joueur comme lui. Mais bon, l’entraîneur avait déjà été le sien à l’AS Rome, qui a aussi acheté beaucoup d'autres milieux cet été. C'est peut-être aussi pour ça qu'il est parti », confie, dans L'Equipe, Johnny Repp à quelques heures du match entre la France et les Pays-Bas. Une rencontre où la titularisation de Kevin Strootman n'est pas acquise.