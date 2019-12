OM : Strootman sacrifié au mercato, une issue inévitable ?

Dans : OM.

Deuxième de Ligue 1 avec six points d’avance sur le troisième, l’Olympique de Marseille pourrait profiter de son avance pour dégraisser au mercato hivernal.

Et pour cause, l’équipe d’André Villas-Boas reste sous la menace du fair-play financier. Et comme Andoni Zubizarreta n’est pas parvenu à massivement dégraisser l’été dernier, l’OM pourrait tenter de conclure une grosse vente au mercato hivernal. Assurément, le coach portugais refusera que l’on touche à l’un de ses titulaires inamovibles comme Boubacar Kamara, Dimitri Payet ou encore le blessé Florian Thauvin. En revanche, l’Olympique de Marseille ne dira surement pas non à un départ de Kevin Strootman et de son salaire XXL selon François Manardo, lequel s’est exprimé à ce sujet sur RMC.

« C’est le fil conducteur de la saison de l’OM, cette épée de Damoclès du fair-play financier. Eyraud n’a que ça en tête et cela a forcément un effet domino sur la gestion sportive avec Zubizarreta. André Villas-Boas connaissait très bien les cartes qu’il avait en main quand il est arrivé à l’OM. S’il y a une possibilité de dégraisser le mammouth phocéen à la trêve, sans perdre trop du côté sportif, il faut le faire. Strootman devrait être sacrifié. Il faut rester avec le déficit affiché maximum de 30 millions d’euros autorisés » a confié le consultant, pour qui l’Olympique de Marseille reste dans l’obligation de vendre et d’alléger sa masse salariale malgré sa belle forme sur le plan sportif.