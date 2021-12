OM : Strootman renvoyé à Marseille d'urgence ?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Prêté cette saison à Cagliari, Kevin Strootman se remet actuellement d'une blessure au genou. Mais le joueur néerlandais pourrait bien rentrer plus vite que prévu à l'OM.

Symbole des dépenses somptuaires et clairement excessives de l’ère Eyraud à l’Olympique de Marseille, Kevin Strootman a encore un an et demi de contrat avec le club phocéen. Et compte tenu de son salaire colossal (0,5ME par mois), le milieu de terrain néerlandais est bien parti pour aller jusqu’au bout de son engagement avec l’OM. Après avoir passé six mois au Genoa, qui avait pris en charge une partie du salaire de l’ancien joueur de l’AS Rome, Kevin Strootman a mis le cap vers la Sardaigne, s’engageant avec Cagliari, mais toujours avec l’aide financière de Marseille. Et du côté de club italien, on s’est réjoui de pouvoir compter sur l’international néerlandais, lequel avait bien débuté la saison de Serie A avec sa nouvelle équipe. Mais à peu les performances de Strootman ont décliné au point que Walter Mazzarri a confortablement installé le joueur prêté par Marseille sur le banc de touche.

Strootman renvoyé à Marseille par Cagliari Calcio ?

Car en plus de ses prestations plus trop convaincantes, le joueur sous contrat avec l’OM a enchaîné les soucis physiques, d’abord à la cuisse, puis de type musculaire, et enfin, début décembre, souffrant du genou, Kevin Strootman a subi une arthroscopie qui va l’éloigner des terrains de football jusqu’en février 2022. Ce lundi, L’Equipe relaie les rumeurs qui circulent dans la presse italienne, à savoir que du côté du Cagliario Calcio on est favorable à un « retour précipité » du milieu de terrain de 31 ans à l’Olympique de Marseille. A savoir ce que Pablo Longoria, qui s’était démené pour trouver une solution dans le dossier Strootman, pense de tout cela, même si on se doute que le président de l'OM n'est pas pressé de voir revenir l'international néerlandais.