OM : Strootman est nul ? Un joueur se rebelle

Kevin Strootman n’échappe pas aux critiques malgré la bonne première partie de saison de l’OM. Valentin Rongier est venu le défendre.

Assez limité dans ses choix en raison de la taille de son effectif, André Villas-Boas hésite souvent entre Boubacar Kamara et Kevin Strootman pour le poste de milieu défensif. Dans les gros matchs, l’entraineur marseillais préfère aligner le jeune joueur formé au poste de défenseur, tandis qu’en déplacement, c’est souvent le Néerlandais qui occupe ce poste devant la défense. Les bonnes prestations de l’international espoirs ont tendance, chez les observateurs, à faire mal à l’ancien de la Roma, qui ne récupère clairement pas autant que son coéquipier. Des critiques qui parviennent jusqu’au vestiaire, et ne font pas plaisir, a tenu à faire savoir Valentin Rongier.



« Je vous trouve dur quand vous insinuez que Bouba fait mieux que Kevin. Avec Morgan (Sanson), on s’adapte à la sentinelle que le coach met. Kevin compense vachement, comme Bouba, il a cette intelligence de déplacement pour voir où il y a des trous et quand on part à l’attaque, on sait qu’ils seront là », a tenu à souligner, dans des propos retranscrits par L'Equipe, l’ancien nantais, histoire de faire comprendre que les deux solutions donnaient satisfaction. Il faut dire, qu’avec la forme actuelle de Sanson et Rongier, qui ne s’économisent et sont capables de répondre présent des deux côtés du terrain, cela facilite grandement la tache du milieu défensif. L’une des clés de la réussite de l’OM cette saison.