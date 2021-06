OM : Strootman, décision radicale cette semaine ?

Dans : OM.

Prêté les six derniers mois au Genoa, Kevin Strootman se voit bien rester et son entraîneur veut le garder. Jorge Sampaoli ne compte pas sur lui. Tout semble réuni pour une issue positive cette semaine.

L’OM pensait faire un gros coup fin août 2018 avec la signature de Kevin Strootman en provenance de l’AS Rome. Mais le milieu néerlandais n’a jamais vraiment convaincu. Surtout, son énorme salaire de 6 ME par an est vite devenu un boulet pour les finances de l’OM. C’est assez logiquement qu’il était prêté l’hiver dernier après avoir été peu utilisé en première partie de saison par André Villas-Boas. Les six derniers mois, Marseille et Gênes se sont partagés le salaire conséquent de Kevin Strootman. Malgré l’arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc olympien, la donne n’a pas changé, bien au contraire. Pablo Longoria a déjà bouclé l’arrivée de Gerson, et s’intéresse à d’autres milieux comme Mattéo Guendouzi. Il faut aller chercher une porte de sortie à l’ancien joueur du PSV Eindhoven et elle semble déjà toute trouvée.

Réunion décisive cette semaine

Le journaliste italien Nicolò Schira fait le point ce lundi sur le dossier. Il assure qu’une réunion décisive aura lieu cette semaine entre l’OM et le Genoa. L’entraîneur du Geona, Davide Ballardini, souhaite absolument conserver Kevin Strootman. Il en fait même une priorité. Le club italien, 11e de Serie A cette saison, pousse pour parvenir à un accord avec le président de l’OM, Pablo Longoria. Kevin Strootman, sous contrat jusqu’en juin 2023, a une valeur estimée à 5 ME selon Transfermarkt. Mais le prix pourrait se négocier légèrement en-dessous, le Genoa concédant déjà un effort pour assurer un salaire proche de 3 ME par an au joueur, pendant quatre saisons. L’OM pourrait donc dégraisser dans les prochains jours avant l’officialisation de Gerson, et peut-être d’autres joueurs.