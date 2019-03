OM : Steve Mandanda n'est plus l'homme qu'il faut à Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Après un début de saison très mitigé, et même mauvais, à l'image de son équipe, Steve Mandanda a retrouvé des couleurs, conservant la confiance de Rudi Garcia et même de Didier Deschamps. Cependant, si du côté de l'OM on regarde déjà qui pourrait remplacer l'emblématique gardien phocéen, il est clair que Jacques-Henri Eyraud va devoir débloquer un budget pour embaucher un gardien de but. Dans La Provence, Bernard Lama explique que Steve Mandanda n'a pas toujours fait ce qu'il fallait pour coller aux exigences de l'Olympique de Marseille.

Et l'ancien portier du PSG et des Bleus de dire le fond de sa pensée. « C’est un gardien et un homme que j’ai toujours appréciés, mais à un moment donné, il n’a pas fait ce qui était nécessaire pour aller plus haut. Notamment en quittant l’OM plus tôt pour se confronter au football étranger. Il a préféré rester dans son confort, et il ne s’est pas remis en question. Ce n’est pas étonnant de le voir moins performant. Mais il reste un très bon gardien », explique Bernard Lama, qui milite pour du changement à l'OM.