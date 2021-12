OM : Steve Mandanda à Monaco, mauvaise nouvelle !

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Steve Mandanda souhaite toujours avoir un rôle à jouer, et il a compris que ce ne sera pas sous le maillot de Marseille. Le gardien de but de 36 ans cherche un nouveau club.

Poussé sur le banc de l’Olympique de Marseille par Pau Lopez, mais surtout par Jorge Sampaoli, Steve Mandanda l’a bien compris, malgré son statut de légende de l’OM, son ère est désormais révolue au Vélodrome et malgré son contrat qui le lie avec le club phocéen jusqu’en 2024 il devra demander à partir s’il souhaite redevenir titulaire jusqu’à la fin de l’actuelle saison. Pour Pablo Longoria, les choses sont claires, Pau Lopez est désormais le gardien de but numéro 1 et même si le message n’a pas été donné directement au portier formé au Havre, ce dernier connaît trop bien le football et son milieu pour se faire des illusions. Sa carrière marseillaise se fera sur la touche, et pas sur le terrain, ce qui est forcément dur à vivre, d’autant plus qu’en début de saison, Steve Mandanda a fait très bien le job avant de devoir céder sa place au gardien espagnol prêté par la Roma. C’est dans ce contexte que le portier tricolore de 36 ans a été proposé ces derniers jours à l’AS Monaco.

Steve Mandanda refuse d'être remplaçant à l'OM

👕 @SteveMandanda à l'honneur ✨



Notre capitaine s'est vu remettre par le président 𝗣𝗮𝗯𝗹𝗼 𝗟𝗼𝗻𝗴𝗼𝗿𝗶𝗮 un maillot floqué 450 pour célébrer ce nouveau palier symbolique franchi en @Ligue1UberEats face à Rennes 🔵⚪️ #OMSB29 pic.twitter.com/rTn1ZTjG1R — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 13, 2021

L’idée de voir Steve Mandanda s’installer dans les buts du club de la Principauté, où Alexandre Nübel a bien du mal à convaincre, n’est pas saugrenue, même si Niko Kovac a toujours soutenu le portier prêté par le Bayern Munich. Cependant, selon FootMercato, les perspectives de voir le gardien de but de l’Olympique de Marseille sous le maillot de l’AS Monaco se sont brutalement éloignées. En effet, les dirigeants du club monégasque ont fait savoir à l’entourage de Steve Mandanda que s’il venait à Louis II, aucune place de titulaire ne lui était assurée. Autrement dit, le gardien de but désormais remplaçant de l’OM pourrait hériter d’un même rôle à l’AS Monaco. De quoi forcément mettre un coup de frein brutal à cette piste. Bien évidemment cela ne change rien à la situation de Mandanda à quelques jours de l’ouverture du mercato d’hiver, la porte étant toujours ouverte à un départ. Mais à priori, les supporters marseillais ne verront pas El Fenomeno sous le maillot de l'ASM.