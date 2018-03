OM : Stéphane Pauwels défend Rudi Garcia le « le Calimero français »

Dans : OM, Ligue 1.

Après le nul concédé par l'Olympique de Marseille face au FC Nantes, Rudi Garcia s'est plaint de l'attitude des joueurs de Claudio Ranieri, ce qui a conforté l'idée de certains, à savoir que le coach de l'OM est souvent rapide à se lamenter ou à montrer du doigt les autres. Pour Stéphane Pauwels, si Rudi Garcia adopte ce genre d'attitude c'est pour protéger ses joueurs. Et même si le consultant belge estime que ces derniers sont plutôt pénibles, il défend l'entraîneur marseillais.

« Rudi Garcia un Calimero ? Mais on est en train de l’assommer uniquement sur sa communication alors que franchement personne n’attendait l’OM à cette troisième place. Peut-être que Rudi Garcia pleure beaucoup, mais il est comme ça, c’est sa manière de protéger son groupe. Je ne dis pas que c’est bien, mais depuis le début de saison il manage son vestiaire, et plutôt bien, il suffit de voir l’exemple de Germain qui n’était plus aligné et qui est revenu meilleur. Mais si lui c’est l’arbitrage qui l’énerve, moi ce sont ses joueurs. A chaque fois qu’on les interroge, ils sont crevés, regardez Thauvin. Il faut arrêter avec cela, car d’accord ils jouent en championnat et en Europa League, mais à l’OM il y a des soigneurs, des kinés, des moments de récupération, Thauvin n’a pas joué à Braga. Et il est fatigué. Alors wait and see et on va voir ce qui va arriver avec Marseille. Pour l’instant, ils sont troisièmes, toujours qualifiés en Europa League et pour l’instant tout va bien. On cherche Rudi Garcia parce qu’il boude un peu, mais moi je ne pense pas qu’ils sont cramés, mais peut-être fatigués... », a expliqué, sur la Chaîne L'Equipe, Stéphane Pauwels, plutôt favorablement impressionné par les résultats de Rudi Garcia à la tête de l'Olympique de Marseille.