OM : Sortez les millions, Marseille doit boucler ce dossier d'urgence !

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

A la recherche d’un « grand attaquant » depuis le départ de Bafétimbi Gomis en juillet 2017, l'OM a enfin trouvé son bonheur avec Mario Balotelli.

Auteur de 3 buts en 4 apparitions en Ligue 1, l’international italien de 28 ans fait l’unanimité dans la cité phocéenne, pour l’instant. Le problème, c’est que l’ancien attaquant de l’OGC Nice sera en fin de contrat avec Marseille à l’issue de la saison. Un problème que Jacques-Henri Eyraud doit résoudre avant la fin de la saison en faisant signer Mario Balotelli sur une plus longue période selon Jérôme Alonzo, lequel s’est enflammé pour Super Mario sur la Chaîne L’Equipe.

« J’ai l’impression que la greffe prend. J’y crois pour le long terme. Thauvin est heureux à ses côtés, lui qui est moribond depuis le début de la saison. Les autres sont heureux autour de lui. Il est comme investi d’une mission divine. Il a besoin de se sentir aimé. Marseille et Balotelli, c’est le feu et le feu. J’y crois en Balotelli et il faut le sécuriser assez vite. L’OM a déjà fait l’erreur avec Gomis, qui correspond aux débuts des ennuis de Marseille, il faut garder quelqu’un qui marche bien pour ne pas revenir en arrière à chaque fois » a confié l’ancien gardien du Paris Saint-Germain, absolument convaincu que Mario Balotelli est le joueur parfait pour Marseille, et qu’il sera difficile de trouver mieux pour Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta.