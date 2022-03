OM : Son poids et son avenir, Payet passe à table !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur de 9 buts et 8 passes décisives avec l’OM en Ligue 1 cette saison, Dimitri Payet est sans conteste le facteur X de Marseille en 2021-2022.

A quelle position du classement serait l’Olympique de Marseille sans les coups de pattes magiques de Dimitri Payet ? La question mérite de se poser tant l’équipe de Jorge Sampaoli est dépendante de son meneur de jeu cette saison. Encore buteur face à Troyes dimanche après-midi, Dimitri Payet excelle sous les ordres de Jorge Sampaoli. Et même s’il est moins bien depuis le mois de janvier, le vice-champion d’Europe 2016 parvient toujours à se montrer décisif comme à Troyes donc mais aussi comme à Karabagh, où le capitaine de l’OM a réussi un doublé de passes décisives. Cette forme étincelante est-elle due à une perte de poids de la part de Dimitri Payet ? Au micro de RMC, l’international français a lâché ses vérités à ce sujet alors que les observateurs lui reprochent souvent son hygiène de vie.

« Actuellement je fais 1,5 kg de moins de l’époque dont on parlait. Ça a souvent été le paratonnerre, pour dire 's'il n'est pas bon, c’est parce qu’il est gros'. Ça ne m'a pas touché plus que ça. Quand ça ne va pas dans la tête, les jambes ne suivent pas, et c'était plus ça qu’un problème de poids. Il n'y a pas eu de relâchement particulier, avec le temps j'ai gagné en régularité. Il y a eu des hauts et des bas, c'est quelque chose dont j'ai mis pas mal de temps à corriger » a répondu Dimitri Payet, lequel dément catégoriquement les rumeurs au sujet de son poids, un véritable fantasme à Marseille. Au micro de Jérôme Rothen sur RMC, l’international tricolore a par ailleurs évoqué son avenir. Du haut de ses 36 ans, Dimitri Payet ne s’imagine plus partir de Marseille, lui qui a signé un contrat de baptisé « Marseillais à vie » à l’époque où Jacques-Henri Eyraud sévissait encore sur les hauteurs de la Commanderie.

Payet, un avenr qui s'écrit à l'OM

« En renouvelant mon contrat, en revalidant mon salaire à la baisse, j'ai fait un geste fort qui a montré que si je voulais partir je l'aurais fait depuis longtemps, dans des pays exotiques, ou pour faire un dernier gros contrat, ce n'était pas le but » affirme Dimitri Payet avant d’enchainer. « Je suis bien ici, ma famille aussi, il me reste deux ans de contrat. Je jouerai tant que le corps répondra, j'essayerai de pousser au plus loin. Plus les années passent et plus je me rends compte du métier extraordinaire que je fais. Je kiffe les derniers moments, j'essaye de profiter au maximum ». Et au sujet de l’Equipe de France, Dimitri Payet affirme qu’il n’a pas encore fait une croix sur les Bleus alors que se profile la Coupe du monde au Qatar l’hiver prochain. « C'est toujours dans un coin de la tête, mais je vois le monde qu'il y a devant. Si cela ne vient pas il n'y aura pas de regret » a expliqué Dimitri Payet, l’homme aux 8 buts en 38 sélections avec l’Equipe de France.