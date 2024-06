OM ‍: Son nom est légendaire, il va signer pour 6ME ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Tandis que Roberto de Zerbi est attendu ce mercredi à Marseille, l'OM a avancé rapidement sur le dossier de Mohamed Bachir Belloumi, l'ailier algérien.

L’été sera chaud du côté de Marseille, et l’annonce de l’accord de principe avec Roberto de Zerbi a ouvert le feu d’artifice, la venue de l’entraîneur de l’OM ayant redonné le moral aux supporters phocéens. Maintenant, place au mercato, et s’ils sont nombreux à penser que la seule venue de l’entraîneur italien peut inciter des stars à signer à l’Olympique de Marseille, le budget dont dispose Pablo Longoria va ramener tout le monde à la raison. Pour preuve, l’une des premières signatures de ce mercato estival 2024 devrait être Mohamed Bachir Belloumi, dont on ne peut pas dire qu’il soit une vedette internationale, même si son nom rappellera de bons souvenirs aux amateurs de football. L’ailier, sous contrat avec le club portugais de Farense, est en effet le fils de Lakhdar Belloumi, meneur de jeu de l’équipe d’Algérie et Ballon d’Or africain 1981, considéré par certains comme le meilleur joueur algérien de l’histoire. Mais ce n'est pas pour cela que Mehdi Benatia a fait le forcing pour le recruter.

L'OM a envoyé une deuxième offre pour Belloumi

Après une première offre transmise par l'OM au club portugais et refusée, La Provence affirme que le club de Frank McCourt vient d'en adresser une autre aux dirigeants de Farense ces dernières heures. Elle se rapprocherait très fortement des 6 millions d'euros attendus par ces derniers, et l'accord devrait donc rapidement être trouvé pour faire venir à Marseille l'ailier droit algérien de 23 ans. Mohamed Bachir Belloumi pousse d'ailleurs très fort pour rejoindre l'OM et le Vélodrome, le quotidien régional précise que l'attaquant est en effet un supporter de l'Olympique de Marseille. Bien évidemment, sur le papier, il ne s'agit pas d'un nom clinquant, mais là n'est pas la question. « L’OM y voit là un pari très peu risqué pour un garçon talentueux au parcours sinueux, qui devra digérer ce grand saut de la paisible Algarve au volcan marseillais », précisent nos confrères, lesquels pensent que tout cela va se régler rapidement.