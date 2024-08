OM ‍: Six joueurs virés, Longoria met le turbo

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM frappe fort en ce mercato estival, mais un réel besoin de vendre se fait sentir pour pouvoir mettre le deuxième coup d'accélérateur. Six joueurs sont ciblés.

L’Olympique de Marseille enchaine cet été et se concentre bien plus sur les recrues que sur les départs. Mais il va falloir rattraper le retard à ce niveau sous peine de ne pas parvenir à équilibrer la donne, ou du moins à faire de la place dans un effectif qui ne jouera qu’un match par semaine pendant toute la saison. De nombreux joueurs sont poussés dehors, mais pour le moment cette situation n’a permis qu’à Ndiaye et Sarr de trouver une porte de sortie en Angleterre.

Des lofteurs qui ne veulent pas partir

A ce niveau, tout devrait s’accélérer dans la dernière partie du mercato, puisque comme le souligne Daniel Riolo, il est temps désormais de forcer au départ plusieurs joueurs qui peuvent encore rapporter de belles sommes d’argent. « Faire partir des joueurs ce n’est pas une mince affaire. Et c’est donc bien de faire partir des mecs comme Sarr ou Ndiaye. Après dans la charrette, il va y avoir Veretout, parce qu’il est dans la dernière année de contrat. La porte sera ouverte aussi pour Ounahi et Harit. Mbemba aussi, l’entraîneur ne compte plus sur lui. Gigot et Garcia aussi », a énuméré Daniel Riolo sur RMC.

La famille Bleu&Blanc compte un nouveau membre 💙1️⃣3️⃣ pic.twitter.com/UFJ2QIloGx — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 4, 2024

Une liste assez longue de joueurs sur lesquels Roberto De Zerbi ne compte pas s’appuyer, et encore plus si cela lui permet d’avoir des recrues de son choix. Car pour le moment, tout le monde n’est pas mis à l’écart, mais au fur et à mesure que les recrues vont arriver, les places vont être chères. Surtout dans un club qui, une fois de plus, ne croulera pas sous les matchs cette saison. Donc, si le 11 de départ de l’entraineur italien tourne bien, certains joueurs risquent de passer la saison sur le banc et ils le savent bien.

Mais pour le moment, c’est l’heure du bras de fer, avec des éléments comme Harit, Mbemba et Gigot qui n’apprécient pas d’être poussés dehors, et refusent toute sollicitation extérieur pour un départ de l’OM cet été. Une position que Pablo Longoria espère faire infléchir d’ici au 30 août.