OM : Simone Zaza à l'OM, réponse définitive sous 48 heures !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Liga.

Un Italien peut en cacher un autre, y compris en période de mercato. Et pour cause, alors que tout le monde attendait avec impatience la signature de Mario Balotelli du côté de l’OM, il semblerait que c’est un autre avant-centre de la Squadra Azzurra qui pourrait s’engager en faveur du club phocéen dans les prochaines heures. Evoquée par L’Equipe mardi soir, la piste Simone Zaza a pris de l’épaisseur. A tel point que selon les informations de RMC Sport, un accord de principe a été trouvé entre l’attaquant du FC Valence et la direction marseillaise.

L'OM se laisse 48 heures pour valider le profil de Zaza

Marseille souhaiterait enrôler Simone Zaza sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Une configuration qui convient au récent 4e de Liga, qui a recruté Kevin Gameiro et Michy Batshuayi en l’espace de trois jours, et qui aimerait toujours récupérer Gonçalo Guedes. Toutes les planètes semblent alignées pour que le buteur de 27 ans débarque rapidement à Marseille. Mais selon la radio, « les dirigeants devraient prendre leur décision sur ce profil dans les prochaines 48 heures ». Reste à savoir si cette piste est sérieuse pour la direction de l’OM, ou s’il s’agit d’un habile moyen de mettre la pression à Nice, qui souhaite aussi enrôler le joueur, et à Mino Raiola, dans le but de finaliser l’arrivée de Mario Balotelli. A l’évidence, on en saura plus dans les prochaines heures. Et notamment dès lors que le mercato italien aura officiellement fermé ses portes…