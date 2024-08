OM ‍: Sildillia, encore un énorme coup signé Longoria ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille n'en finit plus de régaler ses supporters lors de ce mercato. C'est désormais Kiliann Sildillia qui est annoncé comme étant proche de l'OM.

On ne sait pas réellement comment le club phocéen fait pour financer toutes les opérations menées depuis le début du mercato, même si le prêt est devenu la norme, mais ce qui est certain c'est que Pablo Longoria se fait sacrément plaisir cet été. Le président de l'Olympique de Marseille adore réaliser des opérations, mais depuis l'ouverture du marché des transferts 2024, il tape précisément très fort pour le plus grand plaisir des fans de l'OM.

🚨🔵⚪️ EXCL: Olympique Marseille have sent third bid to Freiburg for Kiliann Sildillia.



Negotiations over loan with obligation to buy clause.



Freiburg have now open doors to a departure as clubs are discussing to find a solution.



Sildillia only wants OM. 🤝🏻 pic.twitter.com/tgSO0uA4ke — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2024

Et à moins de deux semaines de la fin du mercato, Pablo Longoria n'a pas l'intention de ralentir, sa volonté de combler Roberto De Zerbi étant évidente. Ce mercredi, c'est un joueur dont le nom avait déjà circulé du côté de la Commanderie qui revient à la Une. En effet, Fabrizio Romano confirme que Kiliann Sildillia, le défenseur international français U23 est tout proche de signer à l'OM.

Kiliann Sildillia ne veut que l'OM

Agé de 21 ans, le joueur formé au FC Metz et arrivé libre à Fribourg en 2020, a fait de l'Olympique de Marseille sa priorité, et cela avant même de briller avec l'équipe de France Olympique, Kiliann Sildillia un but contre la Guinée et délivré une passe décisive en demi-finale contre l'Egypte, avant de finir avec la médaille d'argent. Selon notre confrère italien, le here we go n'est plus très loin. « L'Olympique de Marseille a transmis une troisième offre à Fribourg pour Kiliann Sildillia. Négociations pour un prêt avec obligation d'achat. Fribourg laisse désormais la porte ouverte à un départ alors que les clubs discutent pour trouver une solution. Sildillia ne veut que l'OM », précise Fabrizio Romano, convaincu que l'affaire va se faire, l'accord n'étant plus très loin entre le club allemand et l'OM.