OM : Si René Malleville était coach de l'OM, ça donnerait ça...

Dans : OM, Ligue 1.

Au lendemain de la défaite de l'Olympique de Marseille à Lille, René Malleville a la gueule de bois. Car pour l'emblématique supporter de l'OM, le visage affiché par le club phocéen dans le Nord est indigne. Sur Le Phocéen, René Malleville a donc donné des conseils à Rudi Garcia afin que les choses changent radicalement et très vite, car il commence à sérieusement s'agacer.

« Encore une défaite, et une défaite inquiétante pour moi. Contre Lyon et hier contre Lille, je vois une équipe qui a complètement perdu ses valeurs de l’an passé, la combativité, la solidarité (...) Dans cette défaite collective, j’ai quand même des questions à poser à Rudi Garcia. Rudi, pourquoi tu mets Sertic à côté de Strootman ? Il fallait le mettre en défense centrale à côté de Kamara et mettre enfin Luiz Gustavo avec Strootman ! (...) Il y a des joueurs qui ne sont plus au niveau. Même si je l’adore, Flo Thauvin n’est plus dans le coup. A Lille, l’homme du match ça a été le petit Kamara qui a survolé ce match, Sakai aussi a été bon et il fait le taf (...) Quand je vois Pépé je me demande comment on ne peut pas avoir ce genre de joueur chez nous ? (...) Mais bon les joueurs, attention car les supporters commencent à en avoir plein les cou...de faire des centaines de kilomètres pour voir cette bouillie. Alors parlez vous, n’ayez pas peur de dire des choses et Garcia tu me remets Luiz Gustato à sa place avec Strootman. Et j’espère que tu as compris que Kamara était indispensable à cette équipe », prévient René Malleville. Le message à Rudi Garcia est passé...