OM : Seko Fofana priorité de Marseille !

Dans : OM.

Milieu de terrain du RC Lens, où il a été l'une des révélations de la saison Seko Fofana est dans le collimateur de l'Olympique de Marseille. Le club nordiste réclame 20ME à Pablo Longoria.

Dans son édition de cette semaine, France Football a dévoilé son équipe type de la saison de Ligue 1, et au sein de cette formation, on trouve deux joueurs du RC Lens, à savoir Jonathan Clauss et Seko Fofana. Et c’est justement ce dernier qui semble être l’une des cibles prioritaires de l’Olympique de Marseille lors du mercato estival. Selon Mohamed Bouhafsi, Pablo Longoria a déjà discuté avec le milieu de terrain international ivoirien de 26 ans, et un accord aurait même été trouvé concernant un éventuel contrat proposé par l’OM.

Né à Paris, et formé à Lorient, Seko Fofana était parti très tôt à Manchester City, et avait ensuite navigué entre Fulham, Bastia, Udinese avant finalement de signer à Lens l’an dernier. Sous contrat encore 4 ans avec le club nordiste, Fofana a été recruté pour 8,5 millions d’euros, mais le rédacteur en chef de RMC affirme que les dirigeants lensois ne lâcheront par leur milieu de terrain pour moins de 20ME, Mohamed Bouhafsi précisant que Pablo Longoria est du genre à multiplier les pistes pour ne pas s'enfermer dans un dossier qui n'avancerait pas.