OM : Seko Fofana, la surprise de Longoria révélée

Par Eric Bethsy

Toujours à la recherche d’un milieu de terrain, l’Olympique de Marseille attend un joueur confirmé pour son entrejeu. Le président Pablo Longoria pourrait réaliser un gros coup supplémentaire grâce à ses contacts avec le Lensois Seko Fofana.

Les supporters de l’Olympique de Marseille sont sans doute rassurés. Directement qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des Champions, le vice-champion de France a bien les moyens de renforcer son effectif. Le départ soudain de l’ancien entraîneur Jorge Sampaoli avait de quoi inquiéter, l’Argentin soulignant le manque d’ambition des dirigeants sur le marché des transferts. Quelques semaines plus tard, on constate que le club phocéen enregistre les recrues les unes après les autres.

Fofana après Clauss ?

Toutes ne font pas forcément l’unanimité. En revanche, le coup réalisé avec Jonathan Clauss a mis tout le monde d’accord. Le latéral ou piston droit sort d’une excellente saison au Racing Club de Lens, d’où ses premières sélections en équipe de France à l’approche de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Et Pablo Longoria n’a peut-être pas fini de nous surprendre. D’ici la fermeture du mercato en septembre, le président de l’Olympique de Marseille compte de nouveau frapper fort chez les Sang et Or, cette fois sur la piste menant à Seko Fofana.

🔴mercato: Seko Fofana en discussion avec l’OM — Hakim (@Z_hakos) July 22, 2022

Le nom de l’international ivoirien a déjà été cité dans l’actualité olympienne, avec peu d’espoir. Mais selon les informations d’Hakim Zhouri, journaliste des Lions de l’Atlas, le pensionnaire du Vélodrome continue de discuter avec le milieu lensois. Aucun accord n’est évoqué. Et les négociations n’ont pas forcément commencé entre les deux clubs. Une chose est sûre, c'est que l'Olympique de Marseille devra miser gros étant donné la cote de Seko Fofana, très convoité cet été, et dont le contrat n’expire qu’en 2024. Pour rappel, Pablo Longoria tente également d’attirer Jordan Veretout (Roma), une piste a priori plus abordable.