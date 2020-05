OM : La négociation express au mercato avec le PSG

Dans : OM.

Aller chercher des joueurs, même remplaçants, au PSG, n’est plus vraiment dans les cordes de l’OM.

Avant l’arrivée de QSI, les transferts entre les deux clubs étaient toujours délicats, mais ils étaient financièrement possibles. Ce n’est plus du tout le cas et Andoni Zubizarreta s’en est rendu compte cet hiver. Le directeur sportif olympien avait ainsi décidé de tenter sa chance pour recruter Julian Draxler, qui jouait peu au PSG et trouvait le temps long. Le média allemand Revier Sport confirme ainsi l’intérêt des dirigeants marseillais pour le milieu de terrain de la Mannschaft. Mais la discussion a tourné très court, malgré l’ouverture effectuée par le Paris SG.

En effet, le prix fixé pour l’ancien de Schalke 04 était de 20 ME, ce qui n’était pas démesuré pour un joueur comme Draxler. L’OM n’y a pas répondu, sans même aborder éventuellement la question avec le joueur. Car en plus du montant du transfert, le club provençal aurait aussi du proposer un contrat non négligeable au milieu de terrain, qui touche 7 ME par an à Paris. Cela faisait clairement trop cher pour l’OM, ce qui est assez logique par rapport aux finances du club phocéen. Mais le vice-champion de France n’a pas été le seul à tenter sa chance, puisque le Hertha Berlin s’est aussi cassé les dents, mais plus sur la volonté de Draxler de rester à Paris pour disputer la Ligue des Champions, que sur l’aspect financier.