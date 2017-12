OM : Sauvé par Thauvin, Germain le remercie à sa façon

Dans : OM, Ligue 1.

Arrivé cet été en provenance de l’AS Monaco, Valère Germain avait réalisé une bonne préparation avec l’Olympique de Marseille. Avant de connaître un début de saison compliqué.

En panne d’efficacité, l’attaquant marseillais a été relégué sur le banc des remplaçants au profit de Clinton Njie et Kostas Mitroglou. Résultat, l’ancien Niçois a dû attendre la 17e journée pour enfin débloquer son compteur en Ligue 1 ! On peut parler d’un énorme soulagement pour Germain, qui peut remercier Florian Thauvin pour son doublé contre l’AS Saint-Etienne (3-0) dimanche. En effet, l’international français lui a délivré les deux passes décisives, d’où son discours élogieux sur le meilleur joueur du mois de novembre en L1.

« C’est un super joueur, il peut marquer, faire des passes décisives. Je crois qu’il est à huit buts et huit passes décisives, ce sont des stats extraordinaires parce que ce n’est pas un attaquant, mais un milieu offensif, a souligné Germain. Il mérite largement ce titre de meilleur joueur du mois de novembre. Il avait connu un début de saison plus ou moins bon, mais là depuis trois mois il est en grande forme. »

Germain et le prix de Thauvin

« C’est bien pour lui et pour l’OM d’avoir un joueur qui peut débloquer des situations, a-t-il poursuivi. Son prix ? Je ne sais pas, j’espère que la question ne se posera pas et qu’il restera longtemps à l’OM. » Avec des passeurs comme Thauvin, Dimitri Payet et Morgan Sanson, l’avant-centre aura sûrement l’occasion de récidiver avant la trêve.