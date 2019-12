OM : Sanson a la cote, Marseille pense à rompre leur accord

Dans : OM.

Impressionnant sur la phase aller du championnat, Morgan Sanson attire de nouveau l’attention sur le marché des transferts. De quoi se frotter les mains pour l’Olympique de Marseille.

Sauf blessure ou suspension, André Villas-Boas ne touche plus à ses relayeurs. La paire composée de Morgan Sanson et de Valentin Rongier réalise un travail énorme dans l’entrejeu, un abattage dont l’entraîneur de l’Olympique de Marseille ne peut plus se passer. Autant dire que le Portugais vivrait mal le départ d’un de ses deux milieux de terrain. Le technicien devra pourtant se méfier. Car du côté de l’ancien Montpelliérain, ça pourrait bouger dans les prochaines semaines.

On se souvient que le joueur formé au Mans était déjà annoncé sur le départ cet été, lorsque le club phocéen souhaitait récupérer 30-35 millions d’euros pour son transfert. Un montant qui avait refroidi ses prétendants, pour le plus grand bonheur de Sanson qui souhaitait rester. Quelques mois plus tard, ce dernier n’a pas changé d’avis. Mais son début de saison convaincant a encore fait grimper sa cote.

Enfin du concret pour Sanson ?

« Il est plus suivi et de manière plus sérieuse », a confié un proche du dossier à La Provence. Aucun détail n’est donné sur les prétendants, mais l’Olympique de Marseille sait que son joueur plaît en Angleterre. Peut-être l’occasion de récupérer un gros chèque à l’heure où les comptes sont toujours dans le rouge. En cas d’offre séduisante, la direction n’hésitera donc pas à trahir Sanson, qui s’était entendu oralement avec ses supérieurs pour rester jusqu’à l’été 2020.