OM : Sans pitié, Garcia va sanctionner son meilleur buteur

Dans : OM, Ligue 1.

Efficace pour ses débuts à l’Olympique de Marseille, Valère Germain traverse une période plus difficile depuis quelques semaines.

Compte tenu de la pression du résultat, le coach Rudi Garcia ne pouvait pas se permettre de laisser un attaquant en difficulté dans son équipe type. L’ancien Monégasque a donc été relégué sur le banc des remplaçants au profit de Clinton Njie qui a su saisir sa chance. A tel point que l’international camerounais, auteur de 5 buts en Ligue 1, est l’actuel meilleur buteur du club phocéen. Mais cela n’empêchera pas l’entraîneur marseillais de le sanctionner.

Comme nous vous l’indiquions jeudi, Njie, bloqué à Bruxelles à cause d’un problème de carte de séjour, est revenu à Marseille plus tard que prévu après la trêve internationale. Une faute que Garcia refuse de laisser passer. « Clinton est rentré, en retard. Mais il sera sanctionné pour son retard, c'est sûr, a annoncé le technicien en conférence de presse. Il n'est pas responsable mais il l'est un peu. Après ça reste notre meilleur buteur. » L'ex-Lyonnais sera-t-il sanctionné sportivement et/ou financièrement ?