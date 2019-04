OM : Sans faire de bruit, il peut lui aussi rejoindre un cador au mercato

Dans : OM, Mercato.

Déterminé à disputer la prochaine Ligue des Champions, Florian Thauvin pourrait rapporter gros à l’Olympique de Marseille en cas de transfert. Mais il n’est pas le seul.

Beaucoup moins médiatisé que l’international français, Morgan Sanson (24 ans) possède lui aussi une très belle cote sur le marché des transferts. A tel point que le club phocéen espère récupérer au moins 25 millions d’euros pour son milieu de terrain. Il faut dire que l’ancien Montpelliérain plaît notamment en Premier League où Wolverhampton serait très intéressé. Mais c’est apparemment en Italie que ses admirateurs sont le plus nombreux.

Selon les informations de Calciomercato, Sanson a attiré les regards du Milan AC, de l’Inter et de la Roma ! Il faut dire que la première recrue de l’ère Frank McCourt réalise une saison convaincante. Alors que Rudi Garcia lui a longtemps reproché son manque d’agressivité, l’entraîneur marseillais n’hésite plus à l’aligner à la récupération. C’est dire la progression de Sanson qui, malgré ses déclarations d’amour pour l’OM, sera difficile à retenir si ses prétendants passent à l’action.